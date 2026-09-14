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14 сентября, 18:09

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Москва обеспечила комплексный подход в лечении пациентов с болезнями почек

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве организована помощь пациентам с заболеваниями почек по принципу полного маршрута, рассказала заведующая отделением нефрологии ГКБ имени С. С. Юдина Нина Мишина. Ее слова приводит пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В частности, на базе больницы имени Юдина работает межокружной нефрологический центр. В его структуру входят консультативно-диагностическое отделение, нефрологические отделения дневного и круглосуточного стационара, отделения гемодиализа и перитонеального диализа, а также подразделение хирургии.

Пациенты, получающие гемодиализ, обычно проходят процедуру три раза в неделю продолжительностью около четырех часов. При этом они находятся под постоянным наблюдением медицинской команды, которая при необходимости корректирует программу заместительной почечной терапии.

Особое значение имеет расположение отделения гемодиализа на базе многопрофильного стационара. При необходимости врачи могут оперативно привлечь кардиолога, невролога, хирурга, травматолога и других специалистов, провести дополнительное обследование и организовать лечение в рамках одной медицинской организации.

"Это позволяет быстрее установить причину ухудшения состояния и подобрать необходимую тактику помощи", – отметила Мишина.

Комплексный подход особенно важен для пациентов, которым требуется подготовка к трансплантации почки. При отсутствии противопоказаний на базе многопрофильного стационара можно провести необходимое обследование и подготовить человека к включению в лист ожидания трансплантации.

В отделении гемодиализа увеличилось количество мест для пациентов амбулаторного звена. Это позволяет принимать больше людей и обеспечивать им медицинское наблюдение и лечение в комфортных и безопасных условиях.

По словам Мишиной, задача медиков состоит не только в проведении диализа, но и в том, чтобы сохранить активность и качество жизни пациентов, а также своевременно фиксировать осложнения.

Нефрологический центр больницы имени Юдина стал крупнейшим в столице по объему оказания заместительной почечной терапии. Жизненно необходимую помощь здесь могут получать до 200 пациентов в день. Кроме того, число аппаратов "искусственная почка" в отделении гемодиализа выросло с 25 до 52.

В Москве расширили возможности для помощи пациентам с заболеваниями почек

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