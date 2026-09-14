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14 сентября, 10:00

Общество

В Москве расширили помощь пациентам с заболеваниями почек

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Межокружной нефрологический центр больницы имени Юдина стал крупнейшим в Москве по объему оказания заместительной почечной терапии – мощности отделения гемодиализа увеличены в два раза. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь жизненно необходимую помощь там могут получать до 200 пациентов в день.

"В последние годы Москва формирует новый подход к организации специализированной медицинской помощи. Мы создаем сеть центров компетенций, где сосредоточены необходимые ресурсы и опыт для лечения определенных групп заболеваний. В том числе сформирована сеть центров нефрологической помощи, которая позволяет выстраивать лечение пациентов с заболеваниями почек по единому маршруту", – отметила вице-мэр.

Число аппаратов "искусственная почка" в отделении гемодиализа выросло с 25 до 52. Это позволило значительно нарастить объем процедур и расширить доступ пациентов с хронической почечной недостаточностью к регулярной терапии.

Ключевое преимущество центра – работа в составе многопрофильного стационара в круглосуточном режиме. Пациенты могут получить консультации различных врачей, пройти необходимую диагностику и высокотехнологичное хирургическое лечение.

В случае развития патологий в зоне сосудистого доступа врачи осуществляют гибридные манипуляции, используя высокотехнологичное ангиографическое оснащение. Подобные хирургические вмешательства показаны пациентам с нестабильной работой сосудистого доступа, поскольку они дают возможность сформировать новую точку для гемодиализа или восстановить существующую, обеспечивая тем самым непрерывность заместительной почечной терапии.

Между тем свыше 1,5 миллиона москвичей уже начали проходить программу "Московский чекап". 700 тысяч человек завершили ее первый этап. Зачастую алгоритмы выявляли у горожан риски сердечных патологий, заболеваний желудочно-кишечного тракта и сахарного диабета.

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