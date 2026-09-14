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14 сентября, 09:54

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В Московском зоопарке открыли для посетителей тренировки леопарда Мизера

Видео: MAX/"Московский зоопарк"

Посетители Московского зоопарка теперь могут наблюдать за ветеринарными тренировками дальневосточного леопарда Мизера в его экспозиционном вольере. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Показательные занятия проходят с августа дважды в неделю – по вторникам и четвергам в 15:00. Тренировки занимают 15–20 минут. Под руководством специалистов 13-летний самец выполняет различные команды, которые помогают подготовить его к необходимым ветеринарным процедурам.

Мизер уже научился вставать на задние лапы, позволяет имитировать УЗИ брюшной области и укол в бедро, осматривать подушечку лапы и подстригать когти. Кроме того, леопард дает осмотреть брюшную область, проверить когти и взять кровь из хвоста. В занятии участвуют два сотрудника – тренер подает команды и поощряет животное лакомством, а ассистент помогает проводить необходимые манипуляции.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что при работе с крупными кошками особенно важно не перегружать животных. По ее словам, оптимальная частота – несколько тренировок в неделю, причем проводить их лучше не на голодный желудок, чтобы леопард не испытывал лишнего беспокойства.

После занятия к посетителям выходит зоолог или кипер. Специалист отвечает на вопросы и рассказывает о работе с редким хищником. Расписание тренировок опубликовано на сайте зоопарка в разделе "Открытые кормления животных".

Мизер занимался с сотрудниками и раньше, однако в течение последнего года часть тренировок проходила непосредственно в его экспозиционном вольере. Когда леопард привык работать в присутствии людей, занятия включили в постоянное расписание открытых кормлений и добавили общение с кипером.

Наиболее активен Мизер во второй половине дня, вечером и в сумерках. За его тренировками и обычной жизнью можно следить как при посещении зоопарка, так и онлайн через трансляции.

Леопард родился в подмосковном Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Сейчас ему 13 лет.

В августе в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка впервые стала мамой альпака Горжетка. У нее родился самец с черным окрасом, который достался ему от отца Пуфика. Сейчас малыш уже уверенно стоит на ногах, но далеко от матери не отходит.

Горжетка старается защищать детеныша от других альпак. В частности, она отгоняет от него старшую сестру, которая проявляет к малышу интерес. Пуфик пока живет отдельно, чтобы не беспокоить самок и детенышей.

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