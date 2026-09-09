Детенышей винторогих козлов в Московском зоопарке назвали Звездочкой и Ветерком

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

В Московском зоопарке подвели итоги голосования за имена для двух детенышей винторогих козлов. Малышей назвали Звездочкой и Ветерком, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Легкие, сказочные и невероятно подходящие нашим резвым и любопытным козлятам", – поделились в зоопарке.

Там добавили, что Звездочка уже "сияет ярче всех" на скалах, а Ветерок "со скоростью ветра" носится по вольеру.

Малыши родились в июле. Отмечалось, что появление двойни у этого вида – событие нечастое. Козлята живут в общей группе, где сейчас насчитывается 15 особей, включая новорожденных и двух подросших детенышей, появившихся на свет в прошлом году.