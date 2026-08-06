В Московском зоопарке родились детеныши винторогих козлов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке в июле у пары винторогих козлов родилась двойня – самец и самка. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Малыши чувствуют себя хорошо, питаются материнским молоком, активно растут и изучают окружающее пространство. Появление двойни у этого вида – событие нечастое, отметили в зоопарке.

"Это важный вклад в сохранение таджикского подвида мархура, который находится на грани исчезновения", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Козлята с рождения живут в общей группе, где сейчас насчитывается 15 особей, включая новорожденных и двух подросших детенышей, появившихся на свет в прошлом году.

Винторогие козлы занесены в Международную Красную книгу со статусом EN (находящийся на грани исчезновения) и в приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Эти крупные копытные обитают в горах Южной и Центральной Азии.

Увидеть детенышей можно в экспозиции "Турья горка" в центре новой территории зоопарка. В соседних вольерах живут голубые бараны и дагестанские туры.

Ранее в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились два птенца полярной совы. Посетители могут увидеть их во время прогулок и экскурсий. Сотрудники раскладывают корм в вольере, а взрослые птицы сами распределяют его между потомством.