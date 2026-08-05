Детеныши индийского дикобраза родились в Новосибирском зоопарке

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В Новосибирском зоопарке у пары индийских дикобразов появились на свет два детеныша – самец и самка. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Малыши родились 10 июля, сейчас они находятся под наблюдением ветеринаров. Примечательно, что родители детенышей являются необычной парой, так как самка полностью белая из-за отсутствия пигмента (альбинос. – Прим. ред.), а самец имеет классический темный окрас.

Новорожденные дикобразы пока питаются молоком матери, но уже начинают пробовать взрослую пищу. Наиболее активны они в первой половине дня и вечером, а в жаркую погоду предпочитают прятаться.

В зоопарке отметили, что детеныши дикобразов рождаются с открытыми глазами, а их иглы в первые дни жизни мягкие и постепенно становятся тверже. Индийские дикобразы обычно живут парами, а молодняк остается рядом с родителями даже после перехода на самостоятельное питание.

Альбиносы среди дикобразов встречаются редко. Из-за отсутствия меланина их шерсть и иглы приобретают белый цвет, а глаза могут иметь красноватый оттенок. В естественной среде такие животные более уязвимы перед хищниками.

Ранее в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились на свет два птенца полярной совы. Инкубация яиц длилась 32–34 дня, птенцы вылупились с разницей в несколько дней, поскольку самка делает кладку постепенно. Полярные совы обитают в арктическом поясе и активны днем, в отличие от большинства других сов.