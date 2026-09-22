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22 сентября, 20:13

Происшествия

Поиски пропавших на Дыхтау альпинистов приостановлены до утра 23 сентября

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Работы по поиску двух альпинистов, пропавших на горе Дыхтау в Черекском районе Кабардино-Балкарии, приостановлены до утра 23 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

О потере связи с альпинистами из альплагеря "Безенги" стало известно 20 сентября. За два дня поиски не дали результатов. Утром 22-го числа они были возобновлены с привлечением вертолета, однако аэровизуальное наблюдение не дало положительных результатов.

На данный момент поиски приостановлены. Дальнейшая операция будет проводиться с наступлением светлого времени суток.

Пропавшие альпинисты – жители Нижнего Новгорода и Тольятти. Директор альплагеря "Безенги" Алий Анаев ранее рассказал РИА Новости, что они шли по сложному маршруту, но имеют большой опыт восхождений. Альпинисты должны были вернуться к 18:00 22-го числа.

Ранее в горах Сочи пропал турист, ушедший в одиночный многодневный поход. Его маршрут был рассчитан на период с 2 по 7 сентября, однако в назначенный срок мужчина не вышел на связь. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к спасателям.

Новости регионов: турист пропал в районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке

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