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23 сентября, 10:09

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ТАСС: обвиняемый по делу Фургала Тимофеев объявлен в международный розыск

Обвиняемый по делу Фургала Тимофеев объявлен в международный розыск – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Криминального авторитета Михаила Тимофеева объявили в международный розыск по уголовному делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори, за которое осужден бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Тимофеева. Его обвинили по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, убийстве, приготовлении к преступлению и покушении на преступление. Мера пресечения вступит в силу после задержания или экстрадиции фигуранта в Россию.

Хабаровский предприниматель Зоря был убит в 2004 году. В 2023-м экс-губернатора Фургала признали виновным в совершении этого преступления и приговорили к 22 годам лишения свободы.

Вместе с тем по делу Фургала задержали еще четверых фигурантов. Как утверждает суд, они совершали преступления в составе группировки.

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