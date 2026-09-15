Жителю Калуги предъявили обвинение за убийство, совершенное 24 года назад

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Жителя Калуги обвинили в убийстве, совершенном более 24 лет назад. Об этом сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на региональное Следственное управление Следственного комитета РФ.

49-летнему мужчине предъявили обвинение в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве с целью скрыть другое преступление.

По версии следствия, в ночь на 22 марта 2002 года фигурант напал на свою 27-летнюю знакомую у проезжей части Грабцевского шоссе. Он затащил ее в безлюдное место, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Однако испугавшись разоблачения, обвиняемый задушил жертву ее собственным шарфом.

Следователи и криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли улики. Молекулярно-генетическая экспертиза установила на изъятых предметах мужской генотип, но в то время выяснить личность виновника не удалось. При этом работа по раскрытию преступления продолжалась, на причастность проверили людей из ближайшего окружения погибшей, а также ранее судимых граждан и местных жителей.

В результате генотип одного из подозреваемых совпал с образцом, который взяли на месте преступления. В суде сочли доказательства весомыми для вынесения вердикта, но сам приговор мужчине пока не огласили.

Ранее столичные следователи раскрыли убийство женщины, совершенное в ночь на 18 июня 2013 года в Терлецком лесопарке. Злоумышленник заманил потерпевшую в безлюдное место вблизи дома на Свободном проспекте, где применил физическую силу и изнасиловал.

После этого он нанес женщине несколько ударов руками и тупым предметом по голове, а затем начал душить веревкой. По ходатайству следствия обвиняемого арестовали.