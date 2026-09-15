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15 сентября, 18:33

Происшествия

Иранский Boeing 737 с пассажирами начал разваливаться сразу после взлета

Видео: MAX/SHOT

Иранский Boeing 737 начал разваливаться в воздухе. Сразу после взлета у него оторвало покрышку шасси. Видеозапись из этого самолета опубликовал SHOT в мессенджере MAX.

Инцидент произошел с бортом авиакомпании Sepehran, выполнявшим рейс из Мешхеда в Керманшах. Экипаж объявил об экстренном состоянии двигателя, а в салоне началась сильная тряска – ломались полки, вещи пассажиров падали прямо на них.

Командир воздушного судна решил вернуться в место вылета. Самолет развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту Мешхеда. В результате никто не пострадал.

Ранее самолет российской авиакомпании "Победа", выполнявший рейс DP-859 из Москвы в Анталью, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды. Причиной стало повышение температуры в салоне и необходимость дополнительной проверки системы кондиционирования.

Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиров отправили в Анталью другим самолетом.

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