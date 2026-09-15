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15 сентября, 17:55

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SHOT: россиянки спасли ядовитую рыбу фугу, выброшенную на берег на Хайнане

Россиянки спасли ядовитую рыбу фугу, выброшенную на берег на Хайнане

Фото: MAX/SHOT

Две российские туристки спасли выброшенную на берег ядовитую рыбу фугу в городе Санья на острове Хайнань. Об этом сообщил SHOT в MAX.

Уточняется, что подруги увидели на песке рыбу, когда отдыхали на пляже. Тогда одна из девушек сняла накидку и взяла фугу, пока вторая россиянка комментировала происходящее.

В этот момент рыба начала раздуваться – так фугу реагирует на опасность. Девушки немного испугались, что рыба лопнет, но не бросили ее и успешно вернули в воду.

Яд фугу способен вызвать паралич мышц, во время которого человек находится в сознании, но может умереть от удушья. Обратить этот процесс невозможно, поэтому брать рыбу в руки не рекомендуется.

Ранее в Приморье туристы заметили свыше 20 мертвых рыб фугу в устье реки Партизанской, которая впадает в Японское море. Причиной массового скопления тропических рыб в регионе стала аномально теплая вода. Фугу встречалась там и до этого, но летом 2026-го рыбаки стали видеть ее практически ежедневно.

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