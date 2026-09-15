Школьник в Петербурге получил травмы при взрыве шариковой ручки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге ребенок получил несколько ран после взрыва устройства, сделанного из шариковой ручки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).

В медвузе рассказали, что самодельное устройство взорвалось у мальчика в руке. Специалисты диагностировали у ребенка множественные травмы и ссадины левой кисти и правого предплечья, а также ушиб и подногтевую гематому мизинца. Школьник уже получил необходимую помощь.

Ему провели хирургическую обработку ран и дренирование гематомы, после чего мальчика направили на амбулаторное лечение.

Ректор медуниверситета Дмитрий Иванов, комментируя произошедшее, сказал, что пиротехника не должна попадать в руки детей. По его словам, использование петард и фейерверков нередко приводит к тяжелым травмам, включая ампутацию пальцев или кисти и травмирование глаз. В данном случае, отметил он, в пистонах содержалось небольшое количество пороха, но даже такие игрушки остаются небезопасными.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ребенок потерял часть пальца после взрыва пиротехнического изделия. Мальчик находился один дома, когда петарда самопроизвольно взорвалась у него в руках. Отмечается, что в этот момент ребенок доставал ее из упаковки. Сейчас угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Следователи проводят доследственную проверку по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Прокуратура Центрального района города проверяет соблюдение законодательства.