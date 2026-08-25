Ребенок потерял часть пальца после взрыва петарды в Барнауле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Барнауле ребенок потерял часть пальца из-за взрыва петарды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр управления Алтайским краем.

В отдел полиции из медучреждения поступила информация о том, что ребенок 2016 года рождения, находясь один дома, получил травму руки. По предварительным данным, это произошло из-за взрыва.

В соцсетях утверждается, что мальчик доставал купленное в магазине пиротехническое изделие из упаковки, и оно самопроизвольно взорвалось у него в руках. Ребенок лишился части пальца.

В центре управления отметили, что состояние несовершеннолетнего стабильное, ему оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. Следователями организована доследственная проверка по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Проведен осмотр места происшествия, изучается происхождение пиротехнического изделия. Прокуратурой Центрального района Барнаула началась проверка исполнения федерального законодательства. Принятие процессуального решения контролируется территориальной прокуратурой.

Ранее похожий инцидент произошел на Никитской улице в Москве. В руках у мужчины взорвалось самодельное пиротехническое устройство. По данным оперативных служб, это была петарда. Пострадавшего доставили в больницу, а полицейские организовали проверку по факту случившегося.