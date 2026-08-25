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25 августа, 10:07

Шоу-бизнес

Концерты Канье Уэста на "Газпром Арене" по-прежнему остаются на сайте его турне

Фото: AP Photo/Michael R. Sisak

Концерты американского рэпера Канье Уэста в России, запланированные на осень, по-прежнему значатся на официальном сайте его турне.

Местом проведения указана "Газпром Арена", а кнопка "Купить" ведет на русскоязычную страницу организатора – агентства Say Agency.

На фоне сообщений о возможной отмене выступлений вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев в беседе с RT дал рекомендации уже купившим билеты. Он посоветовал сохранить билет, чек об оплате и переписку с продавцом. По его словам, основания для возврата именно из-за отмены пока формально нет.

Если же концерт будет официально отменен, покупатели смогут потребовать возврата средств, отметил эксперт. Об этом, в частности, говорит статья 52.1 Основ законодательства России о культуре. По его словам, это правило касается и билетов, проданных с 14 по 23 августа, которые организатор назвал невозвратными в случае добровольного отказа зрителя.

"Отмена, перенос или изменение мероприятия относятся к отдельным основаниям, при которых цена билета возвращается полностью", – уточнил Хрулев.

Он также отметил, что те, кто купил билет с 24 августа, могут не ждать отмены. Если до концерта остается больше 10 дней, человек может спокойно получить назад полную стоимость.

Хрулев пояснил порядок действий: при официальной отмене лучше поначалу не доводить до суда. Необходимо написать продавцу билета и организатору, предоставить билет, чек и подтверждение оплаты. Номинальная стоимость должна быть возвращена целиком, а сервисный сбор можно отдельно заявлять как убытки.

Если деньги не будут получены, тогда уже можно написать претензию и обратиться в Роспотребнадзор. К суду придется обратиться в том случае, если предыдущие способы не помогли.

Концерты Уэста должны были пройти на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Продажа билетов на выступления стартовала 17 августа. Самые дешевые из них раскупили сразу, а цены варьировались от 9 до 160 тысяч рублей.

Однако 24 августа представители "Газпром Арены" заявили, что не заключали договор на проведение концерта. В связи с этим его проведение на стадионе невозможно.

В агентстве Say Agency, в свою очередь, рассказали, что договор должен был быть подписан до 27 августа. Как отметила глава организации Анна Субчева, уже была получена техническая спецификация, а документ находился у агентства на руках. Она добавила, что пока концерт не отменен.

При этом вернуть билеты в настоящий момент нельзя. При попытке оформить возврат на сайте выходит сообщение о том, что данное действие недоступно.

Билеты на концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге раскупили за несколько часов

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