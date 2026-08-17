Билеты за 9 тыс рублей на концерты Канье Уэста в Петербурге раскупили за час

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Билеты по 9 тысяч рублей на концерты американского рэпера Канье Уэста, которые пройдут 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, были раскуплены за час. Об этом сообщает ТАСС.

В остальных ценовых категориях билеты еще есть в наличии. Также осталось несколько билетов в VIP-ложу: из 102 мест на 10 октября свободен один билет стоимостью 160 тысяч рублей. VIP-билеты на 11 октября раскуплены полностью.

Кроме того, целиком выкуплены несколько лож D, где цены на билеты варьируются от 17 до 27 тысяч рублей.

Канье Уэст, выступающий под именем Ye, приедет в Россию с двумя концертами. 10 и 11 октября музыкант выступит на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, Уэст приедет вместе со своим соавтором и соратником Андре Траутманом, чтобы представить шоу мирового уровня.

Ранее концерт рэпера в казахстанской Алма-Ате вынужденно перенесли на 15 августа из-за непогоды. В тот же день в городе и области произошло массовое отключение электричества, что создало дополнительные сложности для проведения выступления. Концерт состоялся в новую дату в рамках мирового тура YE Tour 2026.

