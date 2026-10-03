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03 октября, 16:29

Транспорт

Единому диспетчерскому центру рельсового транспорта исполнилось семь лет

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Единому диспетчерскому центру (ЕДЦ) рельсового транспорта Москвы исполнилось семь лет, передает портал мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что центр открыли в 2019 году по поручению Сергея Собянина. Он стал одним из самых современных в мире. Благодаря его работе скорость реакции на инциденты в метро выросла в 2,5 раза, а на МЦД – в 3,5 раза. Производительность диспетчеров увеличилась на 35%.

В 2026 году первое здание вошло в комплекс ЕДЦ "Московский транспорт" – крупнейший в Европе единый диспетчерский центр управления всем городским транспортом. Теперь специалисты быстрее получают актуальную информацию об изменениях движения и дают пассажирам более персонализированные ответы.

Создание ЕДЦ ускорило обмен данными между службами, которые отвечают за организацию движения, эксплуатацию подвижного состава и работу с пассажирами. Качество принимаемых мер тоже выросло, а срок решения вопросов сократился вдвое. При создании ЕДЦ изучили опыт ведущих транспортных операторов более чем из 30 городов мира, включая Лондон, Берлин, Токио, Париж, Гонконг, Мадрид, Сингапур, Нью-Йорк и Вену.

Все ключевые данные о работе транспорта выводятся на видеостену из 36 мониторов. За каждой из 17 линий метро закреплен отдельный диспетчерский круг. Его сотрудники управляют движением поездов и инфраструктурой. Всего в центре работают 900 специалистов.

Сотрудники центра круглосуточно следят за движением всего рельсового каркаса столицы. Это 6 902 вагона метро, 4 333 вагона МЦД, 604 трамвая (пять из них беспилотные) и 255 вагонов МЦК. Сегодня ЕДЦ рельсового транспорта считается одним из лучших диспетчерских центров по оценке международных организаций.

Ранее мэр столицы рассказывал, что в Москве регулярно проверяют корректную работу инфраструктуры метрополитена. По словам Собянина, безопасность и комфорт пассажиров остаются главным приоритетом. За состоянием путей, тоннелей и станций следят специалисты диагностических поездов.

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