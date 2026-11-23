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Владельцам дачных участков может грозить штраф до 50 тысяч рублей за отказ уничтожить пастернак посевной после официального предписания. Для должностных лиц взыскание составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 400 до 700 тысяч, сообщает aif.ru.

С 1 марта 2026 года пастернак посевной вошел в перечень опасных инвазивных растений для Сибирского федерального округа. Список из 10 видов утвердило Минприроды России приказом № 77 от 13 февраля 2026 года. Помимо пастернака, в него включили борщевик Сосновского, золотарники, клен ясенелистный и недотрогу железконосную.

Аналогичные перечни утверждают и на региональном уровне. К примеру, в Бурятии пастернак также оказался среди 10 агрессивных чужеродных растений, которые вытесняют местную флору.

За выявление и ликвидацию таких видов отвечают собственники, арендаторы и пользователи земельных участков. При этом штраф выписывают не за сам факт произрастания пастернака, а за невыполнение требования уполномоченного органа об уничтожении растения.

Помимо способности распространяться и вытеснять местную флору, пастернак опасен для здоровья человека. Его сок содержит фуранокумарины – вещества, которые при попадании на кожу и последующем воздействии солнечного света вызывают фототоксическую реакцию. Она может привести к покраснению, появлению волдырей и ожогам. Жжение при этом возникает не сразу, а спустя несколько часов.

Ранее стало известно, что в старой Москве полностью уничтожили борщевик, очаги остались только в ТиНАО. Первый замглавы природоохранного департамента Юрий Пудов сообщил, что власти знают расположение зарослей на новых территориях и готовят меры по их ликвидации совместно с префектурами. Для контроля используют данные спутников, рейды и обращения жителей.