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Основатели сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины погибли в ДТП в Чили. Об этом сообщает канал SHOT в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на трассе в Магальянесе. Супруги путешествовали по Чили, когда их микроавтобус столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу. Родители бизнесмена Дмитрия Цыпина, которому перешла в наследство сеть зоомагазинов, скончались до приезда медиков.

Еще четыре пассажира транспортного средства получили серьезные травмы. Водитель грузовика Ариэль Густаво Маканьяни, как выяснило СМИ, был под воздействием кокаина. Обвинения предъявлены водителям обоих транспортных средств.

Авария произошла 21 ноября. По данным СМИ, микроавтобус с российскими туристами направлялся в Пуэрто-Наталес – город, где собираются туристы перед поездкой в национальный парк Торрес-дель-Пайне. Позднее в российском посольстве подтвердили, что в ДТП погибли два гражданина России.