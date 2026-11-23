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Кибермошенники получают реквизиты банковских карт, пароли от аккаунтов и коды из СМС, когда человек сам вводит их на поддельных страницах. Об этом рассказали в УБК МВД России.

Фишинговый сайт копирует интерфейс настоящего сервиса и предлагает посетителю самостоятельно заполнить поля: ввести пароль, данные карты и код подтверждения. Все это остается на виду у аферистов и может быть сохранено. В УБК предупредили, что злоумышленники могут применить эти сведения для хищения средств со счета, шантажа и кражи учетных записей в мессенджерах и соцсетях.

Ведомство также продемонстрировало панель управления по схеме с обещанным призом. На ней отображаются учетные данные жертвы, выбранный сервис и код подтверждения. В управлении рекомендовали не открывать подозрительные ссылки из переписки и почты, сверять адрес сайта и не вводить пароли и коды на страницах, куда пользователь попал по сомнительной ссылке.

В тоже время мошеннические объявления стали попадаться покупателям игровых приставок. Киберпреступники обещают выгодные цены и быструю доставку, однако после получения денег перестают выходить на связь или отправляют человеку совершенно другой товар.