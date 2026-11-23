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Имя вице-премьера Италии и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини удалили из базы украинского сайта "Миротворец" после девяти лет нахождения в ней. Об этом сообщает РИА Новости.

Карточка политика появилась на сайте в апреле 2017 года. Ему вменяли поддержку нарушения территориальной целостности Украины, участие в российской пропаганде и посещение Крыма в 2014 году. Также позднее в базе появились имена итальянских депутатов Европарламента от оппозиционного "Движения 5 звезд", выступивших за закрытие сайта, распространяющего ненависть и дезинформацию.

Как сообщила газета Fatto Quotidiano, 19 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично выразила президенту Украины Владимиру Зеленскому протест из-за включения итальянских граждан в список. На встрече участников коалиции желающих по Украине она назвала присутствие на сайте "неприемлемым как для Сальвини, так и для всех итальянцев".

После этого лидер "Лиги", входящей в правящую коалицию, пригрозил принять меры для прекращения поставок военной помощи Киеву. В свою очередь, глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни поручил послу страны в Киеве обратиться к украинским властям за разъяснениями по поводу деятельности сайта.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на протест Мелони из-за включения итальянцев в базу "Миротворца". Российский дипломат указала на двойные стандарты, напомнив, что Рим активно финансирует Киев.

Захарова подчеркнула, что спонсоры должны осознавать риски поддержки сил, которые могут обернуться против них самих. Она также заявила о недопустимости существования подобных ресурсов в принципе.