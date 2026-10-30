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30 октября, 09:35

Политика

Евгений Плющенко и еще восемь российских фигуристов попали в базу ГУР

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко и еще восемь российских фигуристов оказались в базе украинского главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. На это указывают данные портала.

Ресурс ГУР сопровождается подзаголовком "Мы идентифицируем цели". Его авторы призывают отстранять россиян от международных соревнований и исключать спортсменов из федераций.

Плющенко, в частности, оказался в списке за поддержку проведения спецоперации на Украине и посещение Крыма. Также там упоминается, что он являлся доверенным лицом Владимира Путина во время проведения выборов президента России, а также имеет звание старшего лейтенанта армии.

Вместе с ним в базу данных внесли фигуристку Алину Загитову. Ее обвинили в съемках в видеоролике общероссийского движения "Здоровое Отечество", а также поддержке Владимира Путина.

Также в списке ГУР числится серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух. Там объясняют, что он поддерживает политику, проводимую Владимиром Путиным. Упоминается, что фигурист выступал с критикой решения о недопуске россиян к соревнованиям, бывал в Крыму, а также выступал перед родственниками участников СВО.

Ранее в базу ГУР попали пять российских хоккеистов, в том числе нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Его обвинили в поддержке Владимира Путина, совместных с ним фотографиях и поездке в Крым. Вместе с ним в списках числятся Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Андрей Коваленко и Иван Федотов.

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