20 октября, 11:15Политика
Пять российских баскетболисток внесли в базу украинского "Миротворца"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пять российских баскетболисток, выступающих за московский клуб МБА, внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
В опубликованном перечне значатся Анна Зайцева, Екатерина Кошечкина, Евгения Фролкина, Виктория Черен и Валерия Яковлева. Поводом для появления их имен на сайте стало участие спортсменок во II Спартакиаде народов России.
Ресурс вменяет баскетболисткам публичную поддержку России, а также якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее в базу украинского сайта внесли российского гимнаста Илью Заику. Спортсмена обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушении государственной границы страны, а также поддержке спецоперации.