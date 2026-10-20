Пять российских баскетболисток внесли в базу украинского "Миротворца"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Пять российских баскетболисток, выступающих за московский клуб МБА, внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

В опубликованном перечне значатся Анна Зайцева, Екатерина Кошечкина, Евгения Фролкина, Виктория Черен и Валерия Яковлева. Поводом для появления их имен на сайте стало участие спортсменок во II Спартакиаде народов России.

Ресурс вменяет баскетболисткам публичную поддержку России, а также якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее в базу украинского сайта внесли российского гимнаста Илью Заику. Спортсмена обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушении государственной границы страны, а также поддержке спецоперации.