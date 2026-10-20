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20 октября, 12:26

Безопасность

Полиция пресекла 65 нападений на учебные заведения России в 2026 году

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Полицейские в 2026 году предотвратили 65 вооруженных нападений в образовательных организациях, из них 20 удалось не допустить благодаря сотрудничеству с Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Вопросы противодействия криминализации несовершеннолетних обсуждались на заседании коллегии МВД, которое прошло под председательством Колокольцева в режиме видеоконференции. Видео с мероприятия опубликовала в своем канале официальный представитель МВД Ирина Волк в MAX.

Колокольцев в ходе выступления подчеркнул, что значительный профилактический эффект в работе с молодежью дает взаимодействие с вышеуказанным центром, созданным по поручению Владимира Путина.

"Только в текущем году благодаря поступившей информации удалось не допустить 20 вооруженных нападений в образовательных организациях. Всего предотвращено 65 таких происшествий более чем в 30 субъектах Российской Федерации", – сказал министр.

Ранее Путин назвал тревожными случаи агрессивного поведения подростков в образовательных учреждениях и общественных местах. Он призвал МВД вместе с другими правоохранительными органами существенно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных ситуаций.

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