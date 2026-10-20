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20 октября, 15:38

Происшествия

Подростка, убившего педагога и ученицу в Словакии, отправили в коррекционный центр

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Несовершеннолетний, напавший с ножом на людей в начальной школе словацкого населенного пункта Сташков, проведет ближайшие годы в воспитательном центре. Об этом сообщает генеральный прокурор страны Марош Жилинка в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Жилинка уточнил, что 13-летнего подростка направили в воспитательный центр на основании судебного решения. В Словакии работают 11 таких учреждений, где занимаются коррекцией поведения несовершеннолетних. Уголовная ответственность в стране наступает с 14 лет.

Нападение произошло в конце сентября. Ученик восьмого класса напал с холодным оружием на людей. На месте погибла 61-летняя учительница, еще два человека – 44-летняя преподавательница и школьница – получили ранения. Позже девочка скончалась в больнице.

Также сообщалось, что нападавший находился под опекой бабушки. Причиной произошедшего стала ссора: женщина запретила внуку помогать ей во время богослужений из-за его плохой успеваемости.

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