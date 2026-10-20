Платежный сервис Letim в Турции прекратит работу в ноябре

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Платежный сервис Letim в Турции планирует завершить работу 30 ноября 2026 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные компании.

При этом в компании не назвали причины решения о прекращении деятельности сервиса. Остаток средств на балансе клиенты смогут потратить до 30 ноября 2026 года либо перевести на счет в российском банке. Вывести деньги можно будет и после отключения приложения – через службу поддержки.

"Мы понимаем, что прекращение работы сервиса затронет пользователей, которые рассчитывали на Letim. Поэтому наша задача – обеспечить прозрачный порядок возврата средств, своевременно сообщить обо всех условиях и помочь пользователям завершить необходимые операции", – указали в компании.

В ассоциации полагают, что на туристический поток в Турцию закрытие сервиса не повлияет. Хотя удобная платежная опция уходит с рынка, с момента запуска Letim у россиян появились и другие способы безналичной оплаты товаров и услуг в стране, в том числе с помощью СБП.

Большинство путешественников при этом, как и прежде, расплачиваются в Турции наличными, добавили в АТОР.

Ранее в Российском союзе туриндустрии опровергли информацию о резком и существенном падении цен на туры в Турцию в связи с непогодой в стране. Там пояснили, что в октябре пляжный сезон в Анталье завершается и спрос снижается, из-за чего стоимость путевок традиционно корректируется.