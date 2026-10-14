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14 октября, 08:00

Туризм

Кисловодск и Япония вошли в топ направлений среди москвичей на ноябрьские праздники

Фото: ТАСС/Данил Киселев

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Калининград и Казань вошли в топ-5 самых популярных российских направлений среди жителей Москвы по спросу на ноябрьские праздники (с 31 октября по 8 ноября). Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое имеется в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, также жители столицы планируют посетить Ярославль, Смоленск, Кисловодск и Владимир. При этом средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах на ноябрьские праздники составила 5 400 рублей – на 2% меньше, чем годом ранее (с 1 по 9 ноября 2025 года – 5 500 рублей).

"Примечательно, что бронирования на внутренние направления и зарубежные от туристов из столицы распределяются почти поровну: на российские регионы приходится 58% бронирований, на выездные путешествия – 42%", – говорится в исследовании.

В топ популярных зарубежных направлений входят Белоруссия, Турция, Узбекистан, Таиланд, Япония, Китай, Армения, ОАЭ, Грузия и Казахстан. При этом спрос на размещение в Армении увеличился на 19%, в Узбекистане – на 10%.
из исследования

Эксперты уточнили, что средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах за рубежом на ноябрьские праздники составила в 2026-м 12 100 рублей – на 5% меньше, чем годом ранее (с 1 по 9 ноября 2025 года — 12 800 рублей).

Ранее Владимир Путин ввел безвизовый порядок въезда для граждан Вьетнама в Россию на срок до 30 дней. Указ вступит в силу 15 октября и будет действовать ровно год. По мнению экспертов, за счет этого спрос туристов из Вьетнама на поездки в РФ может вырасти минимум на 30%.

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