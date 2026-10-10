Турбизнес Таиланда выступил против введения выездного налога в размере 30 долларов

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Ассоциация таиландских турагентов (ATTA) направила петицию министру финансов Экнити Нититханпрапхату с просьбой не вводить выездной налог для авиапассажиров. Об этом пишет Bangkok Post.

Поводом для жалоб послужили общественные слушания по проекту закона, которые будут проходить до 29 октября. Если закон будет принят, в цену билетов начнут включать фиксированный сбор в размере 1 тысячи батов (30 долларов) для всех вылетающих из страны.

Как считают в ассоциации, эта мера препятствует развитию Таиланда и создает излишнюю финансовую нагрузку на бизнес и туристов. При введении сбора иностранным гражданам в совокупности придется платить 2 570 батов (76 долларов) налогов и пошлин за визит в королевство. Эта сумма складывается из пассажирского сбора компании Airports of Thailand 1 120 батов (33 доллара), а также будущего туристического сбора в размере 450 батов (13 долларов).

Как уточнил почетный генеральный секретарь ATTA Адит Чайраттананон, не все туристы имеют возможность оплачивать такие сборы. По его мнению, если билеты подорожают, рейсов и желающих посетить страну станет меньше.

Взимание сбора в случае его введения будет возложено на авиакомпании. От уплаты освободят детей в возрасте до двух лет, транзитных пассажиров, членов экипажей воздушных судов, а также официальные государственные делегации.

Ранее глава консульского департамента МИД Таиланда подтвердил, что с 15 сентября россияне могут находиться в стране без визы до 30 дней. Двустороннее соглашение является приоритетным и позволяет продлевать срок пребывания через иммиграционную полицию.