Таиланд может ввести выездной сбор для всех авиапассажиров

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Министерство финансов Таиланда проводит консультации по законопроекту о введении выездного сбора в размере 1 тысячи батов (около 30 долларов) для всех вылетающих из страны пассажиров, передает The Nation.

Общественное обсуждение документа продлится до 29 октября. Документ предусматривает базовую ставку в размере 1 тысячи батов для тех, кто вылетает авиатранспортом. Законодательный максимум сбора при этом составляет 5 тысяч батов (около 150 долларов), что даст возможность в будущем повышать сумму без проведения нового закона через парламент. На первом этапе от уплаты налога освободят выезжающих по суше или морю.

Взимание сбора планируется возложить на авиакомпании, которые будут включать его в стоимость билетов при бронировании. От уплаты освободят детей в возрасте до двух лет, транзитных пассажиров, членов экипажей воздушных судов, а также официальные государственные делегации.

В Таиланде налог на выезд действовал с 1983 года, но распространялся только на граждан страны и иностранцев с постоянным видом на жительство. Авиапассажирам следовало уплатить 1 тысячу батов, а при выезде наземным или морским транспортом – 500 батов (около 15 долларов).

С 1986 года от сбора освободили тех, кто покидает страну по суше и морю. В 1991 году его взимание приостановили и для вылетающих авиатранспортом. Новая система отличается от порядка 1983 года: она будет распространяться на путешественников независимо от гражданства, а не только на резидентов королевства.

Ранее СМИ сообщали, что власти Таиланда планируют начать взимать 450 батов, то есть примерно 13,5 доллара, с иностранных туристов в первом квартале 2027 года. Представители частного сектора страны при этом призывали правительство отложить введение сбора.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что введение такого сбора не должно существенно повлиять на спрос россиян на отдых в стране. Предполагаемый платеж невелик по сравнению с расходами на перелет и весь отдых.

