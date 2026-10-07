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07 октября, 11:25

Туризм

В АТОР заявили, что спрос на туры в Таиланд не упадет из-за введения туристического сбора

Фото: depositphotos/saiko3p

Введение туристического сбора в Таиланде не должно существенно повлиять на спрос россиян на отдых в стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

В организации считают, что предполагаемый платеж в размере около 1,2 тысячи рублей с человека не окажет серьезного влияния на продажи туров. Эта сумма невелика по сравнению с расходами на перелет и весь отдых, пояснили в АТОР.

Кроме того, туристические сборы уже взимаются в некоторых популярных у путешественников странах и обычно не вызывают негативной реакции.

При этом в ассоциации напомнили, что Таиланд уже несколько лет неоднократно объявлял о планах ввести такой сбор, однако сроки его запуска каждый раз переносились.

Ранее местные СМИ сообщили, что власти Таиланда рассчитывают начать взимать с иностранных туристов 450 батов, что соответствует примерно 13,5 доллара, в первом квартале 2027 года. При этом представители частного сектора страны призывали правительство отложить введение сбора.

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