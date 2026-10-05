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05 октября, 15:10

Туризм

Мальдивы отложили введение туристического налога до 2027 года

Фото: 123RF.com/topntp

Власти Мальдив отложили до 1 апреля 2027 года введение туристического налога в размере 17% для иностранных туроператоров, турагентств и зарубежных платформ бронирования. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Министр туризма и гражданской авиации Мальдив Мухаммед Амин подтвердил, что применение налога на товары и услуги (TGST) к зарубежным партнерам перенесено. Речь идет об отсрочке для иностранных представителей бизнеса, работающих на мальдивском направлении.

В свою очередь, член правления РСТ Артур Мурадян назвал решение позитивным для российского бизнеса. По его словам, особенно важно, что отсрочка принята в начале высокого зимнего сезона, когда значительная часть туров уже законтрактована и продается по сформированным ценам.

В союзе отметили, что у властей Мальдив и участников туристического рынка появилось дополнительное время для выработки понятного и практически реализуемого механизма, который не создавал бы дополнительных барьеров для зарубежных партнеров и не отражался на стоимости отдыха для туристов.

В РСТ подчеркнули, что Россия остается одним из ключевых въездных рынков для Мальдив. С 1 января по 18 августа 2026 года архипелаг посетили почти 200 тысяч российских туристов.

Ранее сообщалось, что новые правила должны были вступить в силу уже в октябре текущего года. Согласно нововведениям, налог начнут взимать с зарубежных компаний, продающих туристический продукт, даже если они не ведут деятельность непосредственно на Мальдивах.

Фактически нововведение означает налогообложение маржи российских туроператоров, которые уже платят налоги в России.

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