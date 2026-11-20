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У звезды сериала "Безумцы" Джона Хэмма и его супруги, актрисы Анны Оскеолы, появился первенец. Об этом сообщает портал People.

Мальчик родился в семье недавно. Пока неизвестно, как назвали ребенка. Имя пара держит в секрете.

Брак Хэмм и Оскеола официально зарегистрировали в июне 2023 года. Церемония прошла в кругу близких в Лос-Анджелесе. О том, что актриса ждет малыша, стало известно в августе 2026 года. Для обоих это первый ребенок.

Ранее участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко рассказал, что мечтает о втором ребенке. Артист в 2023 году женился на Дарье Тарасовой. В феврале этого года у пары родился сын, которого назвали Леон.

Туриченко назвал ощущение отцовства самым великим чувством, которое он испытывал в своей жизни.

