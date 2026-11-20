Уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 73-летней пенсионерке возбуждено после вмешательства Гагаринской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Выяснилось, что 20-летний мужчина ехал на электросамокате по Новочеремушкинской улице. Он беспричинно, из хулиганских побуждений умышленно ударил женщину-пешехода. Пенсионерка потеряла равновесие и упала. Ей потребовалась медицинская помощь.

Сначала по заявлению женщины приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурор это решение отменил. После дополнительной проверки дело возбудили. Расследование находится на контроле в прокуратуре.

Ранее в московском метро житель Истры ударил в лицо 64-летнюю женщину и скрылся. Инцидент произошел в поезде из-за конфликта за место в вагоне. Ссора продолжилась на платформе станции "Петровско-Разумовская".

Пострадавшей после избиения потребовалась медицинская помощь. Подозреваемого задержали в течение суток. Дознаватель возбудил уголовное дело о побоях. С фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

