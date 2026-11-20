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Полиция разыскивает людей, запустивших фейерверки после сигналов оповещения во время отражения атаки беспилотников в Краснодаре, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Поводом для проверки стал инцидент, произошедший ночью на улице имени Снесарева в микрорайоне Гидростроителей. Пользователи соцсетей утверждали, что фейерверк запустили спустя менее чем час после работы сирен тревоги.

"Действиям граждан, запустивших салюты, будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении полиции.

В ведомстве отметили, что, согласно предварительным данным, к инциденту могут быть причастны подростки. В случае подтверждения этой информации ответственность понесут и их родители. Кроме того, к ответственности привлекут продавцов, реализовавших пиротехнику несовершеннолетним.

В Нижегородской области ранее задержали жителя Богородска, который в ночь на 22 октября оставил в городе два муляжа взрывных устройств. Один предмет он поместил на территории АЗС, второй – рядом с административным зданием. Затем мужчина уехал на автомобиле своей супруги.

После обнаружения подозрительных объектов полиция объявила план "Перехват". Задержать предполагаемого нарушителя удалось сотрудникам Госавтоинспекции в Выксе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

