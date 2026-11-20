Фото: телеграм-канал Eldos Almazov

Комика Элдоса Алмазова похоронили в Ошской области Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в его семье.

"Похоронили на его родине, там, где он родился и вырос", – сказал собеседник агентства.

О смерти Алмазова стало известно 19 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 29 лет. Причиной случившегося стала остановка сердца во время операции. В последнее время комик жил в Бишкеке, где лечился от остеосаркомы – агрессивного вида рака костной ткани.

Из-за генетического заболевания Алмазов перестал расти в возрасте около 10 лет, из-за чего его рост составлял порядка 130 сантиметров. Эту особенность он часто обыгрывал в своих выступлениях.

В 2018 году стендапер переехал из Киргизии в Москву. Известность он получил после участия в шоу "Открытый микрофон" на ТНТ в 2021-м, когда он попал в команду Алексея Щербакова и дошел до полуфинала шестого сезона. Позднее Алмазов выступал в "Большом шоу" Азамата Мусагалиева и выпускал собственные стендап-монологи.