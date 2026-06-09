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09 июня, 18:27

Шоу-бизнес

Умер отчим юмориста Гарика Харламова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/khar_nat

Умер отчим юмориста Гарика Харламова – Гоча Малания. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост матери комика Натальи в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Малания скончался на 74-м году жизни. Причина его смерти неизвестна.

"Светлая память и Царствие Небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей", – подписала публикацию мать Харламова, продублировав ее на грузинском языке.

Харламова и Малания поженились в 90-х годах. В 1999-м у пары родились дочери-близнецы Екатерина и Алина.

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