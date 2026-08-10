Движение на Калужском шоссе ограничат ночью 11 и 12 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта на участках Калужского шоссе будет ограничено в ночные часы 11 и 12 августа, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Ограничения вводятся в связи с проведением строительных работ. В период с 00:30 до 05:30 для движения будут недоступны одна-три полосы.

Ранее из-за проведения строительных работ на два года ограничили движение транспорта на участках улиц Липецкой и Лебедянской. До 31 августа 2028 года недоступны две-четыре полосы.

Ограничения затронули и участок улицы Липецкой от дома 34/25 до дома 52, а также на улице Лебедянской от дома 7а по улице Липецкой до самой улицы Липецкой.

