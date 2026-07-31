Движение на улицах Липецкой и Лебедянской ограничат на 2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта будет ограничено на участках улиц Липецкой и Лебедянской с 1 августа 2026 до 31 августа 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Будут недоступны для движения две-четыре полосы. Это связано с проведением строительных работ", – пояснили в департаменте.

Ограничение введут на участке улицы Липецкой от дома 34/25 до дома 52, а также на улице Лебедянской от дома 7а по улице Липецкой до самой улицы Липецкой.

Ранее сообщалось, что с 31 июля 2026 до 10 июля 2030 года на двух участках в районе Выставочного переулка и Пресненской набережной будет круглосуточно закрыта одна полоса для движения. Ограничения ввели из-за строительных работ.