Горячая линия открыта после атаки БПЛА в Волгоградской области

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Прокуратура Волгоградской области организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи жителям региона после атаки беспилотников в ночь на 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для оперативного приема обращений работает номер +7 (960) 892-10-20. В прокуратуре уточнили, что контролируют соблюдение прав пострадавших.

Кроме того, ведомство обеспечило взаимодействие со всеми профильными службами для оперативной помощи жителям.

Ранее средства ПВО отразили массированную атаку вражеских дронов на объекты Волгоградской области. 5 человек пострадали, им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки на Волгоград повреждено остекление 8 многоквартирных домов. Власти организовали для жителей пункт временного размещения. В Дзержинском районе для ликвидации возгорания складских помещений были направлены дополнительные водовозки.

Кроме того, поврежден логистический объект Wildberries в Волгограде, где после атаки начался пожар. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.