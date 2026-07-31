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31 июля, 08:34

Происшествия

Криминалисты Таиланда проверили крокодиловые фермы в поисках пропавших россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Таиландские криминалисты проверили крокодиловые фермы на юге Паттайи в рамках поисков пропавших российских граждан Дианы и Романа Назимовых. Об этом ТАСС сообщили в полиции королевства.

"Опираясь на показания свидетелей, криминалисты проверили расположенные поблизости крокодиловые фермы. Пока никаких дополнительных улик не найдено", – рассказал собеседник агентства.

Поиски россиян возобновились, на месте работает оперативный штаб. В операции задействованы кинологи со служебно-разыскными собаками, а также беспилотные летательные аппараты.

С их помощью криминалисты исследуют лесистую местность на окраине города, где ранее был обнаружен мотоцикл, на котором передвигались пропавшие.

Об исчезновении сестры и брата Назимовых в Таиланде стало известно 27 июля. 26-го числа они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Перед этим девушка рассказала, что ей кажется, будто за ней кто-то следит, а ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство.

Спустя время мотоцикл был найден закопанным в водоотводном канале в районе Хуай-Яй. Его номер совпал с тем, на котором передвигались россияне.

Полиция расширила зону поисков на соседние районы Джомтиен и Саттахип. С утра 30 июля территории обследуют служебные собаки, проверяются заброшенные здания и лесные участки.

Позднее были задержаны двое подозреваемых – Панг и Сыа Хой. По версии полиции, они помогли скрыться двум главным подозреваемым – Понгу и Тхонгу, а также закопали мопед. Кроме того, был задержан предполагаемый лидер преступной группы, подозреваемый в причастности к исчезновению россиян.

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