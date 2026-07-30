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30 июля, 10:46

Происшествия

В Паттайе расширена зона поиска пропавших брата и сестры из России

Фото: chonburi.police.go.th

Зона поисков двух молодых россиян, пропавших в Паттайе, расширена на соседние районы к югу от города – На Джомтиен и Саттахип. Об этом РИА Новости сообщили в управлении полиции провинции Чонбури.

"Вчера (29 июля. – Прим. ред.) поиски велись до наступления темноты в районе Хуай Яй. Сегодня зона поисков расширена на другие районы", – рассказали в управлении.

С утра 30 июля в зоне поисков работают служебные собаки. Полицейские проверяют заброшенные здания, пустыри и лесные участки.

Также к поискам подключилось кинологическое отделение управления полиции Второго полицейского округа, в который входят восемь провинций Восточного побережья Таиланда, в том числе Чонбури, Районг, Чантхабури и Трат.

Об исчезновении 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа в Паттайе стало известно 27 июля. Как рассказала мама пропавших, утром 26-го числа они уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь.

С телефона Дианы пришло сообщение: Urgent! ("Срочно!" – Прим. ред.). Практически одновременно с этим смартфон передал последнюю геолокацию примерно в 200 метрах от дома.

При этом незадолго до исчезновения девушка призналась, что ей кажется, будто за ней кто-то следит. Также ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания.

Позднее мотоцикл Дианы и ее брата нашли закопанным в районе Хуай-Яй в водоотводном канале. Правоохранители собирают улики и изучают место, где нашли транспортное средство. Посольство России в Бангкоке поддерживает связь с семьей пропавших.

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