ГАИ Москвы подвела итоги рейда "Пешеходный переход"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госавтоинспекция Москвы подвела итоги профилактического мероприятия "Пешеходный переход", состоявшегося 28 июля. Результаты опубликованы в канале ведомства в MAX.

За время рейда автоинспекторы пресекли более 2 тысяч нарушений правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

Водители нарушили ПДД 857 раз, в основном по статье 12.18 КоАП РФ "Непредоставление преимущества движению пешеходам". Пешие участники допустили 1 147 нарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ "Нарушение пешеходом правил дорожного движения".

Особое внимание инспекторы уделили таким нарушениям, как непредоставление преимущества пешеходам, переход улиц в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора.

Водителям напомнили о необходимости быть внимательнее к пешеходам и заблаговременно снижать скорость перед переходами. С юными участниками дорожного движения и их родителями провели разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, а также рассказали о важности использования световозвращающих элементов.

Ранее в столице прошло схожее мероприятие, направленное на контроль за соблюдением ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности, в том числе курьерами. За время рейда было составлено более 3 тысяч протоколов. Из них 1 257 коснулись пользователей СИМ, 980 – курьеров и 805 – велосипедистов.

