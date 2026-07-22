Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 13:35

Транспорт

Московская ГАИ проведет рейд в отношении водителей электросамокатов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Профилактическое мероприятие "СИМ", направленное на снижение нарушений правил дорожного движения среди пользователей средств индивидуальной мобильности, пройдет в Москве в четверг, 23 июля. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем канале в MAX.

В ходе рейда сотрудники напомнят водителям электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других аналогичных устройств о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными как на проезжей части, так и на тротуарах.

Особый акцент сделают на обязательном спешивании при переходе дороги, а также строгом выполнении требований дорожных знаков и сигналов светофоров. Отдельное внимание будет уделено безопасности детей и подростков, поскольку СИМ относятся к категории источников повышенной опасности.

Немногим ранее в Госдуме выступили с предложением ограничить скорость движения электросамокатов на тротуарах до средней скорости пешеходов.

Как пояснила депутат Татьяна Буцкая, если пользователи СИМ не имеют других альтернатив передвижения, кроме тротуаров, то их скорость не должна превышать уровень идущих рядом горожан, то есть 5–6 километров в час. По ее мнению, это поможет обеспечить безопасность пешеходов.

Эксперты рассказали, как рассматривают ДТП с участием самокатов

Читайте также


транспортгород

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика