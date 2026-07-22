Московская ГАИ проведет рейд в отношении водителей электросамокатов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Профилактическое мероприятие "СИМ", направленное на снижение нарушений правил дорожного движения среди пользователей средств индивидуальной мобильности, пройдет в Москве в четверг, 23 июля. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем канале в MAX.

В ходе рейда сотрудники напомнят водителям электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других аналогичных устройств о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными как на проезжей части, так и на тротуарах.

Особый акцент сделают на обязательном спешивании при переходе дороги, а также строгом выполнении требований дорожных знаков и сигналов светофоров. Отдельное внимание будет уделено безопасности детей и подростков, поскольку СИМ относятся к категории источников повышенной опасности.

Немногим ранее в Госдуме выступили с предложением ограничить скорость движения электросамокатов на тротуарах до средней скорости пешеходов.

Как пояснила депутат Татьяна Буцкая, если пользователи СИМ не имеют других альтернатив передвижения, кроме тротуаров, то их скорость не должна превышать уровень идущих рядом горожан, то есть 5–6 километров в час. По ее мнению, это поможет обеспечить безопасность пешеходов.

