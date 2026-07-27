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27 июля, 11:09

Транспорт

Столичная ГАИ проведет рейд "Пешеходный переход" 28 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Общегородское профилактическое мероприятие "Пешеходный переход" пройдет в Москве 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение ПДД как пешеходами, так и водителями.

Кроме того, автоинспекторы проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми. Им расскажут о правилах безопасного поведения при переходе дороги, а также о нормах поведения в жилой зоне и на дворовых территориях.

Ранее в Москве подвели итоги профилактического мероприятия "СИМ". Оно было направлено на контроль за соблюдением ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности. В ходе рейда инспекторы составили свыше 3 тысяч административных материалов.

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