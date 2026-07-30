Ремонт асфальта начался на Пролетарском проспекте в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве приступили к ремонту асфальтобетонного покрытия на Пролетарском проспекте, который проходит через районы Москворечье-Сабурово и Царицыно. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего дорожники обновят более 86 тысяч квадратных метров дорожного полотна, после чего нанесут новую разметку. Одна из причин ремонта – колейность, которая появляется из-за интенсивного движения. Она создает дискомфорт для водителей и может повлиять на безопасность.

В КГХ подчеркнули, что специалисты регулярно проверяют состояние магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно заменяют покрытие. Причем работы они проводят преимущественно ночью, когда трафик ниже.

Ремонт включит несколько этапов: фрезерование старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладку нового асфальта и нанесение разметки. Для укладки используют современные технологии и асфальтобетонные смеси, произведенные на городских заводах.

Предыдущий ремонт на Пролетарском проспекте проводился в 2021 году.

Аналогичные работы ранее завершились на Славянской площади в центре столицы. Последний раз асфальт там ремонтировали в 2022 году, а гарантийный срок составляет три года. В этот раз обновление коснулось порядка 3 тысяч квадратных метров покрытия.

Еще свыше 100 тысяч "квадратов" асфальта до этого заменили на участке Ленинского проспекта – от Садового до Третьего транспортного кольца. Процесс ремонта состоял из четырех этапов.