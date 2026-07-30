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30 июля, 14:53

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Панде Диндин из Московского зоопарка исполнилось 9 лет

Фото: МАХ/"Московский зоопарк"

В Московском зоопарке проходит празднование дня рождения большой панды Диндин, которой исполнилось 9 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала, что для именинницы подготовили специальный подарок – шезлонг из бамбука с зонтиком. Вместе с тем она анонсировала второй праздник, посвященный самцу Жуи. 31 июля он будет отмечать свой 10-летний юбилей.

По словам Акуловой, обе панды чувствуют себя отлично. Диндин весит 125 килограммов, а когда встает на задние лапы, ее рост достигает 160 сантиметров. Жуи крупнее: его вес составляет 138 килограммов, рост – 175 сантиметров.

"Характеры у них, конечно, с возрастом чуть-чуть изменились. Сейчас они не такие веселые, жизнерадостные, как маленькие дети и подростки. Сейчас они такие солидные и со своим характером, но все же маленький задор у них остался", – подметила гендиректор зоопарка.

До 2 августа в зоопарке продлится неделя панд. В программе ожидаются просветительские лекции, показы фильмов, мастер-классы, квесты и выступления танцевальных ансамблей.

Акулова посоветовала посетителям следить за расписанием в соцсетях и на сайте зоопарка, так как из-за непредсказуемой погоды в текущем году мероприятия могут переносить. Она добавила, что гости узнают много нового о китайской культуре и пандах, в том числе почему детеныши рождаются розовыми и зачем им нужен шестой палец.

Тем временем в Московском зоопарке продолжаются работы по возведению вольерного комплекса для панды Катюши. Строительство началось в январе 2026 года на старой территории, известной как Круг катания.

Планируется, что новый двухэтажный павильон будет вмещать самку, самца и их потомство. Завершение работ по созданию дома для Катюши ожидается в текущем году. В настоящее время строительство находится на завершающем этапе, а приемка объекта будет проведена представителями из Китая.

Панда Жуи из Московского зоопарка отметит 10-летний юбилей

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