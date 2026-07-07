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07 июля, 14:10

Город

Московский зоопарк попытается оставить панду Катюшу в России

Фото: МАХ/"Московский зоопарк"

Московский зоопарк продолжает переговоры с китайской стороной в надежде оставить панду Катюшу в России, несмотря на действующие международные правила. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

"Мы, конечно, ведем переговоры с китайскими коллегами. Говорим о том, что очень хотим, чтобы Катюша осталась. По соглашению все панды мира принадлежат Китаю, и такого прецедента еще не было. Но мы попросили разрешения хотя бы попытаться вести такие переговоры", – сказала Акулова.

Для Катюши уже строят новый просторный павильон с собственной кормокухней, отдельными помещениями и летними вольерами. По словам главы зоопарка, он станет одним из самых красивых на территории учреждения.

Акулова отметила, что новый комплекс рассчитан не только на Катюшу, но и на возможную пару для нее, а также на их будущих детенышей. Если же Катюшу все-таки придется отправить в Китай, в новый павильон смогут переехать ее родители – Жуи и Диндин.

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Родители Катюши прибыли в Москву в 2019 году в рамках китайской программы "панда-дипломатии" сроком на 15 лет.

Как напомнила Акулова, все рожденные у пары детеныши могут находиться в России только до достижения четырехлетнего возраста. После этого они становятся половозрелыми и должны участвовать в природоохранной программе по разведению больших панд.

Гендиректор также подчеркнула, что Катюша представляет особую ценность, поскольку практически полностью была выращена матерью без вмешательства человека. По словам Акуловой, благодаря такому воспитанию Катюша сохранила поведение дикого животного и в будущем сама может стать хорошей матерью.

Ранее в зоопарке родились 8 детенышей дагестанского тура. Животных можно увидеть в экспозиции "Турья горка". На свет появились четыре самца и четыре самки. Как указывала Акулова, малыши стараются держаться поближе к матерям, однако иногда подходят близко к ограждению, откуда их можно рассмотреть.

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