Воронежские врачи удалили женщине 5-килограммовую опухоль яичника

Фото: МАХ/"Министерство здравоохранения Воронежской области"

Воронежские онкогинекологи удалили 35-летней пациентке 5-килограммовую опухоль яичника. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В ведомстве рассказали, что женщина около полугода назад начала жаловаться на вздутие живота. Она обратилась к врачам, сделала ультразвуковое исследование органов малого таза, брюшной полости и эхокардиографию. В результате была обнаружена опухоль, которая занимала почти все пространство брюшной полости.

"Дополнительно ей сделали МРТ органов малого таза, которое показало, что две опухоли исходят из каждого яичника. Врачи не исключали, что это онкологический процесс. Женщина была направлена в областной онкоцентр", – поделились в ведомстве.

В ходе операции хирурги извлекли новообразование. После вмешательства пациентка находилась в стационаре 8 дней, затем ее выписали в удовлетворительном состоянии. Гистологическое исследование установило, что опухоль была доброкачественной.

Ранее в Кузбассе врачи удалили 64-летней пациентке опухоль матки размером с новорожденного ребенка. Новообразование в диаметре достигало 37 сантиметров, занимало все забрюшинное пространство и плотно прилегало к стенке живота. Операция по извлечению опухоли продлилась 3,5 часа и завершилась успешно.