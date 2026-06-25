В Калининграде врачи удалили три опухоли пациентке и спасли ей жизнь

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Специалисты Онкологического центра Калининградской области спасли жизнь пациентке, вырезав у нее три крупные опухоли. Об этом сообщили в Минздраве России.

"У нее нашли сразу три больших новообразования в органах малого таза", – уточняется в публикации на сайте ведомства.

Долгое время 44-летняя женщина не посещала гинеколога. У нее увеличивался живот, но она думала, что причина в наборе веса. Лишь плохое самочувствие заставило ее обратиться к медикам. После результатов обследования врачи приняли решение делать операцию.

Сначала специалисты убрали 35-сантиметровую опухоль левого яичника, потом удалили миому матки. Ее размер соответствовал 20-недельной беременности. Также было вырезано новообразование на правом яичнике, его размер составлял порядка 10 сантиметров.

"Операция была очень непростой. Из-за больших опухолей внутренние органы сместились, работать было трудно. Еще осложнял ситуацию спаечный процесс – он появился после предыдущей операции пациентки", – добавили в ведомстве.

Удаленные ткани отдали на исследование. Только после того как появятся результаты, врачи смогут назначить лечение.

Исполняющий обязанности главного врача Онкологического центра Степан Микарян напомнил, что нужно регулярно ходить к гинекологу. Тогда заболевание можно будет выявить раньше, а лечение будет проще. Кроме того, восстановление в таких случаях будет проходить быстрее, а риск осложнений снизится.

Ранее акушеры-гинекологи Татарстана провели операцию пациентке с генетической особенностью. У женщины были две матки и киста. Их пришлось удалить, вмешательство прошло успешно.

