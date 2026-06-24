24 июня, 16:39Общество
Врачи в Татарстане удалили пациентке две матки и кисту
Фото: depositphotos/DragonImages
Акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана провели операцию пациентке с генетической особенностью – ей удалили две матки и кисту, сообщила РКБ в телеграм-канале.
В гинекологическое отделение поступила 51-летняя женщина. Она жаловалась на боли внизу живота, дискомфорт, инородное тело в области промежности и кисту правого яичника.
Было принято решение об операции, она длилась около трех часов. Врачи лапароскопическим методом через проколы удалили обе матки и кисту, после чего выполнили пластику задней стенки влагалища. Вмешательство прошло успешно, подчеркнули в больнице.
Необходимость в удалении органов возникла с наступлением менопаузы. Как отметили медики, несмотря на генетическую особенность, женщина смогла родить двоих детей.
По словам акушера-гинеколога Розы Тураевой, подобные случаи являются редкостью. Задача специалистов – сделать все максимально бережно и комфортно для пациентки.
Ранее врачи в Татарстане удалили из яичника 28-летней женщины зуб. Вмешательство заняло около 30 минут. Операцию провели лапароскопически. Помимо зуба, в кисте находились волосы и жир.