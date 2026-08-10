В США учительница пыталась соблазнить подростка непристойными фото

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В американском штате Иллинойс 27-летняя учительница физкультуры Кристина Пейтон отправляла откровенные снимки 17-летнему ученику, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

Женщину, которая работала тренером по легкой атлетике в старшей школе Индиан-Крик, подозревают в совращении несовершеннолетнего. По данным полиции, педагог как минимум четыре раза присылала подростку фотографии непристойного содержания.

Пейтон отпустили из-под стражи, но теперь ее обвиняют в распространении вредоносного контента среди детей. Ей нельзя контактировать с потерпевшим и другими детьми, выезжать за пределы штата, а еще она должна регулярно приходить в полицию для контроля.

Ранее в Мексике задержали служителя архиепархии Мехико по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки – ее мать обнаружила в телефоне дочери переписку откровенного содержания, после чего девушка призналась, что священник по имени Энрике четыре раза принуждал ее к сексуальным действиям. Суд вынес решение об аресте предполагаемого преступника.

